Deutsche Börse Aktie
|252,30EUR
|-0,90EUR
|-0,36%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen und einer Anhebung der Prognose auf "Kaufen" mit einem fairen Wert je Aktie von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein sehr gutes zweites Quartal hinter sich, das u?ber den Erwartungen gelegen habe, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag nach dem Bericht. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
252,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
252,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
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18:34
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Deutsche Börse auf 'Kaufen' (dpa-AFX)
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13:52
|Deutsche Bank AG: Deutsche Börse-Aktie erhält Buy (finanzen.at)
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13:18
|AKTIE IM FOKUS 2: Vom schwächeren Start erholt - Deutsche Börse knapp im Plus (dpa-AFX)
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12:27
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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12:16
|ROUNDUP: Deutsche Börse legt stärker als erwartet zu - Aktie leicht im Plus (dpa-AFX)
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10:43
|AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse auf Dreiwochentief - Verweis auf Sparte IMS (dpa-AFX)
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10:03
|DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|06.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|252,00
|-0,47%
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|17:25
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|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|14:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:13
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13:58
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13:54
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|13:53
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Klöckner Hold
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:49
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:31
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG