Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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22.07.2026 21:15:36

Deutsche Börse Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Auf Ebene des operativen Ergebnisses habe der Börsenbetreiber die Markterwartungen übertroffen, schrieb Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Ein Sondereffekt habe diese Entwicklung allerdings leicht begünstigt. Der Bereich Investment Management Solutions (IMS) sei indes etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben./ck/rob/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
255,20 € 		Abst. Kursziel*:
9,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
249,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,27%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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