FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei näherer Betrachtung bewerte er die Zahlen zum zweiten Quartal als insgesamt gute Leistung, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Börsenbetreibers stehe nach wie vor für eine attraktive Wachstums-Story./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET



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