Deutsche Börse Aktie
|255,40EUR
|3,40EUR
|1,35%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei näherer Betrachtung bewerte er die Zahlen zum zweiten Quartal als insgesamt gute Leistung, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Börsenbetreibers stehe nach wie vor für eine attraktive Wachstums-Story./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
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Unternehmen:
Deutsche Börse AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
305,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
256,00 €
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Abst. Kursziel*:
19,14%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
255,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,42%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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