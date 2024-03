ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Daimler Truck auf 57 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen für 2023 von 53 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Bauer habe im Schlussquartal beeindruckt und einen besser als gedachten Ausblick für 2024 geliefert, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Das zeige, dass die Selbsthilfe-Story voranschreite. Gleichzeitig blieben die Aktien attraktiv bewertet./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 18:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2024 / 18:59 / EST

