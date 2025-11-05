Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

05.11.2025 13:33:38

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalsergebnisse und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 seien schon eine heftige Enttäuschung, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Er sieht nun sieben Prozent Korrekturbedarf für die Konsensschätzung des Überschusses 2026./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

07.11.25 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
07.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
05.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
