DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.11.2020 wurde die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,62 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,589 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,52 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 05.11.2025 auf 45,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16,52 Prozent.

Siemens Healthineers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 55,24 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 fand der erste Handelstag des Siemens Healthineers-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Siemens Healthineers-Aktie lag damals bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at