ANALYSE-FLASH: UBS hebt Airbus auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 160 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 110 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Anleger seien nun auf Margendruck vorbereitet, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihr Fokus sei ohnehin langfristig. Die Kurszielerhöhung resultiere aus seinen um die Hälfte gestiegenen Ergebnisschätzungen für 2028./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 01:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 01:55 / GMT

