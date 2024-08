ANALYSE-FLASH: UBS hebt Siltronic auf 'Neutral' und Ziel auf 77 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic nach der zuletzt schwachen Kursentwicklung von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 67 auf 77 Euro angehoben. Der Bericht zum zweiten Quartal habe erste Signale auf eine Trendwende im Wafer-Geschäftszyklus gebracht, schrieb Analyst Harry Blaiklock in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Preise hätten sich nicht weiter abgeschwächt. Blaiklock hob seine Umsatzschätzungen etwas an, da die Erholung der wichtigsten Endmärkte für ihn etwas klarer absehbar ist./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 15:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

