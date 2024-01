ANALYSE-FLASH: UBS senkt Siltronic auf 'Sell' - Ziel 78 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 78 Euro belassen. Die Aktien des Wafer-Herstellers seien in den vergangenen sechs Monaten um etwa 20 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund hierfür sei die Erwartung einer Erholung der Nachfrage nach Speicherchips. Dies sei aber verfrüht, so der Experte. Zudem komme es in der anstehenden Phase weniger auf die Volumina an als auf die Preise, und das sei negativ für das Rohmaterial Wafer./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 18:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2024 / 18:42 / GMT

