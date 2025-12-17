Swiss Re Aktie
|138,50EUR
|-1,70EUR
|-1,21%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 150 auf 135 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Will Hardcastle kappte am Dienstagabend seine Ergebnisschätzungen für den Rückversicherer bis 2027 um 5 bis 7 Prozent. Weitere Belastungen durch den Bereich Life & Health Reinsurance seien nicht auszuschließen. Zudem begrüßt Hardcastle zwar grundsätzlich die Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms. Zunächst verfehle aber das Volumen die Erwartungen deutlich./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
135,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
130,70 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
129,95 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,89%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
