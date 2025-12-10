Swiss Re Aktie
|137,15EUR
|0,70EUR
|0,51%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 138 auf 133 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Erkenntnisse vom Investorentag des Schweizer Rückversicherers an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
133,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
128,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3,74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
127,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,07%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
