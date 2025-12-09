Swiss Re Aktie

138,35EUR -0,45EUR -0,32%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

09.12.2025 07:15:04

Swiss Re Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 161,40 auf 140 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei ausbalanciert, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Die Rückversicherung im Segment Schaden und Unfall habe nur begrenztes Wachstumspotenzial./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
140,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
130,50 CHF 		Abst. Kursziel*:
7,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
130,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7,28%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:15 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08.12.25 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
05.12.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
