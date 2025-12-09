HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 161,40 auf 140 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei ausbalanciert, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Die Rückversicherung im Segment Schaden und Unfall habe nur begrenztes Wachstumspotenzial./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



