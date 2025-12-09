Swiss Re Aktie
|138,35EUR
|-0,45EUR
|-0,32%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 161,40 auf 140 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei ausbalanciert, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Die Rückversicherung im Segment Schaden und Unfall habe nur begrenztes Wachstumspotenzial./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
140,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
130,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
130,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,28%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
08.12.25
|SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.12.25
|Gewinne in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel: SLI mittags stärker (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
08.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen
|07:15
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:15
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:15
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|138,35
|-0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:15
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank