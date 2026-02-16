Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Bayer-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte.

Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:33 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 45,81 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 30,14 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 570 666 Bayer-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 23,8 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT



