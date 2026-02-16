Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie unter die Lupe
|
16.02.2026 14:49:51
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Bayer-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte.
Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:33 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 45,81 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 30,14 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 570 666 Bayer-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 23,8 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|13:58
|Bayer Neutral
|UBS AG
|09.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:58
|Bayer Neutral
|UBS AG
|09.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|13:58
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|45,78
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.