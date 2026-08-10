Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
10.08.2026 11:58:44
Analyzing Microsoft In Comparison To Competitors In Software Industry
This article Analyzing Microsoft In Comparison To Competitors In Software Industry originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
|
06.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
05.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|441,85
|2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.