Andritz-Aktie mit Verlusten: Andritz AG liefert Ausstattung für türkisches Wasserkraftwerk

Der Anlagenbauer und Technologiekonzern Andritz AG mit Sitz in Graz wird die Ausrüstung für das neue türkische Wasserkraftwerk Incir liefern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Betreiber ist die Limak Enerji Uretim Sanayi ve Ticaret A.S., eine Tochtergesellschaft von Limak Renewable Energy. Der Auftragswert liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, genauer wollte sich die Andritz AG nicht äußern.

Der schlüsselfertige "From Water-to-Wire"-Vertrag umfasst Konstruktion, Fertigung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von zwei Francis-Turbinen-Generator-Maschinensätzen einschließlich elektromechanischer Ausrüstung und eines Maschinensatzes mit einer installierten Gesamtleistung von 124 MW. Der Projekteigentümer Limak Renewable Energy ist laut Andritz eines der führenden türkischen Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, mit dem das steirische Unternehmen seit über 20 Jahren zusammenarbeitet. Erneuerbare Energien haben in der Türkei einen Anteil von 69 GW bzw. 60 Prozent an der installierten Gesamtleistung von 118 GW.

Das Turbinenmodell wurde im Andritz-Hydrauliklabor umfassend getestet und verfügt über eines der effizientesten derzeit verfügbaren Laufraddesigns. Bei einer maximalen Fallhöhe von 135 Metern und einer Nenndrehzahl von 300 Umdrehungen pro Minute wird jede Turbine eine maximale Leistung von rund 57 MW erbringen, wobei der ECO-Flow-Maschinensatz zusätzliche 10 MW beitragen wird.

Die Andritz-Aktie verliert in Wien zeitweise 0,56 Prozent auf 62,30 Euro.

APA