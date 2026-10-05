Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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05.10.2026 13:39:00

Android 17 QPR3: Beta 1 mit Bugfixes für Pixel-Geräte verfügbar

Ein Smartphone zeigt eine Systemupdate-Benachrichtigung für Android auf dem Bildschirm.

Die stabile Version mit vielen Bugfixes wird erst im März 2027 erwartet.

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