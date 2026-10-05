Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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05.10.2026 13:39:00
Android 17 QPR3: Beta 1 mit Bugfixes für Pixel-Geräte verfügbar
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