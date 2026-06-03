Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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03.06.2026 18:06:48
"Angespannte Situation": Personalnot gefährdet Lufthansa-Flüge
Die Lufthansa sucht dringend freiwillige Mitarbeiter, die kurzfristig im Dienstplan einspringen - trotz angeblich Tausender gestrichener Flüge. Was läuft da schief?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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