Lufthansa Aktie
|9,06EUR
|-0,09EUR
|-1,03%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
9,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
9,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
10:03
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.07.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
14.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
14.07.26
|Lufthansa-Aktie fällt: Nahost-Krise überlagert positive Analystenstimmen - auch TUI in Rot (finanzen.at)
|
14.07.26
|Verluste in Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
14.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
13.07.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
13.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|18:11
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|18:11
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18:11
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|9,06
|-1,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:30
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:56
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:46
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:31
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:12
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:31
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|15:01
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|13:13
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:59
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:58
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:57
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|12:40
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:35
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|12:34
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:06
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10:09
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research