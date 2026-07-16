Lufthansa Aktie

9,06EUR -0,09EUR -1,03%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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16.07.2026 18:11:01

Lufthansa Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
9,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
9,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 9,06 -1,03% Lufthansa AG

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18:12 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
18:11 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
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15:01 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
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14:38 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
14:08 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
14:01 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:00 VINCI Outperform RBC Capital Markets
13:13 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:08 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 Dürr Outperform Bernstein Research
13:01 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
13:01 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:59 Rio Tinto Neutral UBS AG
12:59 BBVA Neutral UBS AG
12:58 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:57 ASML NV Buy UBS AG
12:57 Nemetschek Sell UBS AG
12:40 Verbund Sell Deutsche Bank AG
12:36 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
12:35 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
12:34 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:33 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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11:06 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:05 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 ASML NV Outperform Bernstein Research
10:09 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
10:07 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:06 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
10:04 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
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