Lufthansa Aktie
|9,09EUR
|-0,41EUR
|-4,36%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 8,00 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Zuge einer Aktualisierung seiner Annahmen für Durchschnittserlöse, Treibstoffpreise und Konjunkturdaten habe er seine Prognosen für die Fluggesellschaft der Jahre 2026 bis 2028 bestätigt, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die aktuelle Branchenbewertung./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8,50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
9,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,57%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
9,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,49%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:59
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.07.26
|Lufthansa-Aktie dennoch im Plus: Kursziele der Analysten driften weit auseinander (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
09.07.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|19:58
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19:58
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|19:58
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|9,09
|-4,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:58
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|14:35
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14:35
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|14:28
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:24
|United Internet Buy
|UBS AG
|13:23
|1&1 Neutral
|UBS AG
|13:23
|freenet Neutral
|UBS AG
|13:16
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13:13
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13:04
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:03
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13:02
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|12:58
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|12:41
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:40
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:37
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:34
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|12:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|12:32
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|12:30
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|12:29
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|12:28
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Bayer Buy
|UBS AG
|11:58
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11:57
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|11:42
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:33
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:32
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Santander Buy
|UBS AG
|11:05
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|SAP Buy
|UBS AG
|07:48
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)