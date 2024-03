Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schwächelt schlussendlich

Letztendlich ging der STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 4 397,83 Punkten aus dem Freitagshandel. Zuvor eröffnete der Index bei 4 395,94 Zählern und damit 0,146 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 402,37 Punkte).

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 405,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 382,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,371 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 288,88 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 4 078,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, stand der STOXX 50 noch bei 3 834,66 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,47 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Reckitt Benckiser (+ 2,47 Prozent auf 44,06 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,27 Prozent auf 39,86 EUR), Unilever (+ 1,78 Prozent auf 39,77 GBP), Sanofi (+ 1,32 Prozent auf 88,48 EUR) und HSBC (+ 1,25 Prozent auf 6,26 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,79 Prozent auf 827,91 EUR), Richemont (-2,61 Prozent auf 134,25 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,64 Prozent auf 436,50 EUR), UniCredit (-1,21 Prozent auf 33,74 EUR) und Rio Tinto (-1,01 Prozent auf 49,97 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 18 631 932 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 539,183 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 weist die Santander-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at