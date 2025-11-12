Richemont Aktie
|179,00EUR
|5,40EUR
|3,11%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 185 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die an diesem Freitag anstehenden Zahlen des Luxusgüterkonzerns für das erste Geschäftshalbjahr sollten eine beeindruckende Entwicklung in den USA, gute Fortschritte in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) und weniger Gegenwind im asiatisch-pazifischen Raum belegen, schrieb James Grzinic in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. In einem unsicheren Branchenumfeld biete die Aktie ein überlegenes Chance-Risiko-Verhältnis./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
185,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
161,25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
164,75 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
