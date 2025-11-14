Richemont Aktie
|185,80EUR
|9,00EUR
|5,09%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
14.11.2025 08:31:02
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 185 Franken auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten Richemont als das am schnellsten wachsende Luxusgüterunternehmen bestätigt, schrieb James Grzinic am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
185,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
161,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
169,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,27%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten
|
12:26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SLI am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
10:03
|SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:58