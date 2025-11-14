Richemont Aktie

185,80EUR 9,00EUR 5,09%
Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 08:31:02

Richemont Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 185 Franken auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten Richemont als das am schnellsten wachsende Luxusgüterunternehmen bestätigt, schrieb James Grzinic am Freitag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
185,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
161,50 CHF 		Abst. Kursziel*:
14,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
169,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9,27%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten