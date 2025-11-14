NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 185 Franken auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten Richemont als das am schnellsten wachsende Luxusgüterunternehmen bestätigt, schrieb James Grzinic am Freitag./rob/mis/ag



