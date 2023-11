Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten

Schlussendlich herrschte in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 15 910,50 Punkten aus dem Montagshandel.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 15 930,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 855,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 20.10.2023, einen Stand von 14 776,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 581,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wies der LUS-DAX einen Wert von 14 443,50 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 13,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 869,50 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Merck (+ 2,61 Prozent auf 161,05 EUR), Zalando (+ 2,17 Prozent auf 23,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 11,92 EUR), SAP SE (+ 1,97 Prozent auf 139,92 EUR) und Hannover Rück (+ 1,58 Prozent auf 212,20 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Bayer (-17,96 Prozent auf 34,01 EUR), Henkel vz (-1,99 Prozent auf 69,86 EUR), Beiersdorf (-0,96 Prozent auf 123,45 EUR), Siemens (-0,55 Prozent auf 147,64 EUR) und Heidelberg Materials (-0,42 Prozent auf 70,98 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 37 382 007 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 160,506 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

