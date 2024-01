Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Der LUS-DAX fiel am Mittwoch.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,74 Prozent leichter bei 16 417,00 Punkten.

Bei 16 539,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 345,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 726,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 15 254,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 181,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 1,95 Prozent zurück. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 964,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,61 Prozent auf 392,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,69 Prozent auf 325,80 EUR), Commerzbank (+ 1,15 Prozent auf 11,01 EUR), Porsche (+ 1,11 Prozent auf 74,54 EUR) und Allianz (+ 0,91 Prozent auf 244,85 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Zalando (-5,09 Prozent auf 16,32 EUR), adidas (-3,77 Prozent auf 165,52 EUR), Siemens Energy (-3,45 Prozent auf 11,33 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,23 Prozent auf 26,40 EUR) und Infineon (-3,21 Prozent auf 32,54 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 334 642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 169,092 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at