Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Der LUS-DAX bewegt sich am Freitagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,48 Prozent tiefer bei 17 664,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 17 513,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 712,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 19.03.2024, den Wert von 18 015,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 628,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.04.2023, den Stand von 15 901,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,49 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Beiersdorf (+ 0,77 Prozent auf 136,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 21,08 EUR), RWE (+ 0,49) Prozent auf 32,50 EUR), Henkel vz (+ 0,42 Prozent auf 72,20 EUR) und EON SE (+ 0,33 Prozent auf 12,30 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Sartorius vz (-3,19 Prozent auf 270,00 EUR), Siemens Energy (-2,35 Prozent auf 17,43 EUR), Siemens Healthineers (-2,11 Prozent auf 50,10 EUR), Continental (-1,92 Prozent auf 62,28 EUR) und Heidelberg Materials (-1,80 Prozent auf 92,80 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 373 557 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 196,981 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at