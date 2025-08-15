Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,47 Prozent auf 30 971,87 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 318,662 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,262 Prozent auf 31 200,41 Punkte an der Kurstafel, nach 31 118,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 290,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 919,71 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 1,80 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, notierte der MDAX bei 31 086,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 826,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 24 786,62 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,42 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 3,92 Prozent auf 24,90 EUR), Talanx (+ 2,33 Prozent auf 122,90 EUR), TUI (+ 2,31 Prozent auf 9,29 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,21 Prozent auf 66,65 EUR) und IONOS (+ 1,03 Prozent auf 39,20 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil thyssenkrupp (-6,58 Prozent auf 8,29 EUR), HelloFresh (-5,19 Prozent auf 6,94 EUR), Bilfinger SE (-3,62 Prozent auf 91,90 EUR), EVOTEC SE (-2,37 Prozent auf 6,36 EUR) und TAG Immobilien (-2,27 Prozent auf 15,51 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 367 292 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 31,013 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,32 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,23 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at