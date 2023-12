Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten

Am Mittwoch fiel der TecDAX via XETRA schlussendlich um 0,20 Prozent auf 3 282,13 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 488,964 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,020 Prozent auf 3 287,92 Punkte an der Kurstafel, nach 3 288,57 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 274,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 298,13 Einheiten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,990 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 13.11.2023, einen Stand von 2 994,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 079,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 095,74 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 12,92 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,11 Prozent auf 24,16 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,09 Prozent auf 35,22 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,10 Prozent auf 53,10 EUR), Bechtle (+ 0,91 Prozent auf 43,02 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,83 Prozent auf 80,46 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-9,58 Prozent auf 51,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,90 Prozent auf 26,14 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,62 Prozent auf 92,08 EUR), MorphoSys (-1,24 Prozent auf 34,96 EUR) und Kontron (-1,05 Prozent auf 20,78 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 381 082 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 172,344 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die SMA Solar-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die Telefonica Deutschland-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at