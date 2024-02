Angespannte Stimmung in New York: So steht der Dow Jones nachmittags

Um 20:02 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,63 Prozent auf 38 411,17 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,570 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,534 Prozent leichter bei 38 448,10 Punkten in den Handel, nach 38 654,42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 633,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 38 220,40 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 05.01.2024, bei 37 466,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Wert von 34 061,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, wurde der Dow Jones mit 33 926,01 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 1,85 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 38 783,62 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 2,06 Prozent auf 321,59 USD), Apple (+ 1,59 Prozent auf 188,80 USD), Intel (+ 1,17 Prozent auf 43,10 USD), Chevron (+ 0,82 Prozent auf 153,49 USD) und Salesforce (+ 0,60 Prozent auf 287,36 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil McDonalds (-3,92 Prozent auf 285,41 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,39 Prozent auf 22,10 USD), 3M (-1,88 Prozent auf 93,09 USD), Boeing (-1,78 Prozent auf 205,65 USD) und Verizon (-1,69 Prozent auf 41,42 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 561 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,834 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

