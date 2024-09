Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich schwächer

Der CAC 40 verzeichnete am zweiten Tag der Woche Verluste.

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel schlussendlich um 0,24 Prozent auf 7 407,55 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,244 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,146 Prozent tiefer bei 7 414,40 Punkten in den Handel, nach 7 425,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 386,53 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 476,54 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 269,71 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, bei 7 893,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, stand der CAC 40 bei 7 240,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 1,64 Prozent nach. Bei 8 259,19 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 029,91 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 227 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,819 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,22 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at