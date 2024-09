Anleger in Europa halten sich zurück: So bewegt sich der STOXX 50 mittags

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitag.

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent leichter bei 4 394,41 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,225 Prozent auf 4 400,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 410,63 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 402,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 378,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 3,40 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 256,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 574,44 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.09.2023, den Stand von 3 938,34 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,39 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 0,98 Prozent auf 35,20 GBP), AstraZeneca (+ 0,86 Prozent auf 126,48 GBP), SAP SE (+ 0,17 Prozent auf 191,76 EUR), Nestlé (+ 0,16 Prozent auf 88,62 CHF) und GSK (+ 0,00 Prozent auf 16,39 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,96 Prozent auf 484,00 EUR), Glencore (-1,83 Prozent auf 3,72 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,45 Prozent auf 25,37 GBP), UniCredit (-1,38 Prozent auf 36,39 EUR) und Rio Tinto (-1,21 Prozent auf 45,36 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 5 698 356 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 535,115 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 9,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

