Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Start

Der LUS-DAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent tiefer bei 18 009,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 048,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 986,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 369,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 26.01.2024, einen Stand von 16 933,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 763,00 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,55 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 1,92 Prozent auf 16,98 EUR), SAP SE (+ 1,77 Prozent auf 173,22 EUR), Sartorius vz (+ 1,74 Prozent auf 287,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,27 Prozent auf 25,56 EUR) und Siemens Energy (+ 1,12 Prozent auf 18,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen BASF (-4,40 Prozent auf 48,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,82 Prozent auf 415,50 EUR), Fresenius SE (-0,55 Prozent auf 27,03 EUR), Brenntag SE (-0,53 Prozent auf 75,26 EUR) und MTU Aero Engines (-0,36 Prozent auf 219,30 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 448 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 204,918 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,87 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

