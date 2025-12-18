IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler IONOS-Einstieg? 18.12.2025 10:03:28

TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IONOS von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IONOS-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die IONOS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,767 IONOS-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 178,49 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Anteils am 17.12.2025 auf 25,75 EUR belief. Damit wäre die Investition 17,85 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für IONOS eine Börsenbewertung in Höhe von 3,60 Mrd. Euro. Der IONOS-Börsengang fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des IONOS-Papiers lag damals bei 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten