IONOS Aktie

25,55EUR -0,50EUR -1,92%
IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

17.12.2025 14:24:11

IONOS Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Ionos von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem ersten Ausblick des Webhosters auf 2026 schraubte Analyst Karsten Oblinger seine Schätzungen am Mittwoch etwas nach unten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:06 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:09 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Kaufen
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
25,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
25,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

