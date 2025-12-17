IONOS Aktie
|25,90EUR
|-0,15EUR
|-0,58%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 45,50 Euro auf "Buy" belassen. Einige Anleger könnten aus dem angepassten Ausblick des Webhosters herauslesen, dass KI-Sorgen sich langsam bewahrheiteten, schrieb Andrew Lee am Mittwoch. Er wies jedoch auf Ionos-Signale aus der Mitteilung hin. Darin heißt es, dass Ionos großes Wachstumspotential aus bereits bestehenden, aber auch aus neu eingeführten KI-Funktionen sieht, welche die existierenden Produkte ergänzten./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
45,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,70 €
|
Abst. Kursziel*:
77,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,68%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
