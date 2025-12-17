IONOS Aktie

25,90EUR -0,15EUR -0,58%
IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

17.12.2025 12:13:14

IONOS Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 45,50 Euro auf "Buy" belassen. Einige Anleger könnten aus dem angepassten Ausblick des Webhosters herauslesen, dass KI-Sorgen sich langsam bewahrheiteten, schrieb Andrew Lee am Mittwoch. Er wies jedoch auf Ionos-Signale aus der Mitteilung hin. Darin heißt es, dass Ionos großes Wachstumspotential aus bereits bestehenden, aber auch aus neu eingeführten KI-Funktionen sieht, welche die existierenden Produkte ergänzten./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
45,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,70 € 		Abst. Kursziel*:
77,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75,68%
Analyst Name::
Andrew Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

