Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent leichter bei 26 042,90 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 249,502 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,300 Prozent auf 26 081,32 Punkte an der Kurstafel, nach 26 159,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 26 092,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 939,53 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 0,408 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 711,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, stand der MDAX bei 26 534,94 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.03.2023, einen Stand von 28 857,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2,96 Prozent nach unten. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. 25 075,79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 3,33 Prozent auf 1,78 EUR), Aurubis (+ 3,00 Prozent auf 60,46 EUR), Fraport (+ 1,52 Prozent auf 50,80 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,50 Prozent auf 105,20 EUR) und ENCAVIS (+ 1,49 Prozent auf 13,60 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HUGO BOSS (-16,75 Prozent auf 52,48 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,54 Prozent auf 125,45 EUR), Gerresheimer (-2,90 Prozent auf 107,10 EUR), HelloFresh (-2,81 Prozent auf 11,58 EUR) und Jungheinrich (-1,76 Prozent auf 31,26 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4 846 609 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 17,301 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,88 Prozent, die höchste im Index.

