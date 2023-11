Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt am Mittwochmittag zurück

Am Mittwoch halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Mittwoch steht der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,13 Prozent im Minus bei 3 157,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 110,196 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,041 Prozent auf 3 159,91 Punkte an der Kurstafel, nach 3 161,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 160,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 137,30 Zählern.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 0,862 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 3 119,98 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.08.2023, den Stand von 3 167,52 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 3 158,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 sank der Index bereits um 0,079 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 006,71 Zähler.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,72 Prozent auf 27,98 EUR), voestalpine (+ 1,58 Prozent auf 24,48 EUR), Andritz (+ 0,69 Prozent auf 46,94 EUR), Lenzing (+ 0,55 Prozent auf 36,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,44 Prozent auf 6,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen IMMOFINANZ (-1,38 Prozent auf 18,52 EUR), Raiffeisen (-1,13 Prozent auf 14,92 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,87 Prozent auf 113,40 EUR), BAWAG (-0,82 Prozent auf 43,72 EUR) und Verbund (-0,78 Prozent auf 82,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 163 556 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 29,687 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,31 erwartet. Mit 10,81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAWAG-Aktie zu erwarten.

