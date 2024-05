Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zum Start in Rot

Das macht der ATX Prime am Donnerstagmorgen.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent schwächer bei 1 817,80 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 1 819,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 819,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 813,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 819,63 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 1,12 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 09.04.2024, bei 1 797,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 694,50 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 09.05.2023, einen Stand von 1 633,20 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,05 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 826,96 Punkte. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 1,11 Prozent auf 6,40 EUR), Palfinger (+ 0,95 Prozent auf 21,25 EUR), Raiffeisen (+ 0,87 Prozent auf 17,36 EUR), S IMMO (+ 0,86 Prozent auf 17,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,73 Prozent auf 8,24 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Frequentis (-1,85 Prozent auf 26,50 EUR), Polytec (-1,41 Prozent auf 3,50 EUR), Lenzing (-1,17 Prozent auf 33,75 EUR), Vienna Insurance (-1,15 Prozent auf 30,05 EUR) und Semperit (-0,68 Prozent auf 11,60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 33 191 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 24,840 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Mit 9,19 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

