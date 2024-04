Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zum Start schwächer

Der SMI verliert am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 1,26 Prozent leichter bei 11 251,91 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,243 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,17 Prozent auf 11 262,00 Punkte an der Kurstafel, nach 11 395,81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 248,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 266,82 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Wert von 11 676,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, notierte der SMI bei 11 229,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bewegte sich der SMI bei 11 342,86 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 0,731 Prozent zu Buche. 11 799,91 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (-0,28 Prozent auf 92,24 CHF), Givaudan (-0,41 Prozent auf 3 879,00 CHF), Swisscom (-0,48 Prozent auf 514,50 CHF), Roche (-0,58 Prozent auf 223,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,90 Prozent auf 449,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-6,24 Prozent auf 100,70 CHF), UBS (-3,09 Prozent auf 25,44 CHF), Logitech (-3,00 Prozent auf 72,40 CHF), Partners Group (-2,15 Prozent auf 1 254,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,92 Prozent auf 41,39 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 717 032 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,161 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

2024 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

