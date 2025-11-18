ABB Aktie
|58,50EUR
|-3,64EUR
|-5,86%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Vor dem Start des Kapitalmarkttages habe der Industrie- und Robotikkonzern neue langfristige Finanzziele bekannt gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag. Die neuen Margenziele für das operative Ergebnis (Ebita) hätten dabei seine Erwartungen übertroffen. In der Mitte der Spanne seien sie um 100 Basispunkte höher und lägen zudem über dem just erreichten Niveau von Schneider und deutlich über dem von Siemens./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
54,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
54,06 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,11%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
54,08 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,15%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|SPI-Handel aktuell: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen
|08:58
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|58,50
|-5,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:40
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:09
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:58
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:43
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08:16
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08:08
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:51
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:06
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|06:28
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:08
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:07
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:58
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG