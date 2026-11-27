SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|
27.11.2026 16:05:01
Anthropic vs. SpaceX: Which Is the Better Giant IPO Buy?
The initial public offering (IPO) market has delivered two historic moments this year, and both involve the artificial intelligence (AI) boom. Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) listed on the Nasdaq in June in what was then the largest IPO ever, and Anthropic (NASDAQ:ANT), the company behind the Claude AI models, topped that record with its own debut on Nov. 19.
But the celebration has faded quickly. SpaceX shares trade well below their first-day closing price, and Anthropic closed below its $83 IPO price on Tuesday, just four trading days after its debut. Investors are grappling with a familiar worry: Are these companies spending too much?
Both companies are growing at breathtaking speeds, and both are spending enormous sums to keep up. So which of these new giants is the better buy today? Let's find out.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SpaceX
|
23.11.26
|SpaceX-Aktie zieht an: Erstbewertung durch Jefferies - neuer Schub für den Raumfahrt- und KI-Riesen? (dpa-AFX)
|
21.11.26
|Milliarden-Beteiligung bleibt im Depot: CZ trotzt Mega-Hack und Elon Musks Spott um seine SpaceX-Aktien (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 268 Dollar (dpa-AFX)
|
18.11.26
|Wadephul zu Dreiergipfel: Bei Ukraine Europa an den Tisch (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.