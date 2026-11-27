The initial public offering (IPO) market has delivered two historic moments this year, and both involve the artificial intelligence (AI) boom. Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) listed on the Nasdaq in June in what was then the largest IPO ever, and Anthropic (NASDAQ:ANT), the company behind the Claude AI models, topped that record with its own debut on Nov. 19.

But the celebration has faded quickly. SpaceX shares trade well below their first-day closing price, and Anthropic closed below its $83 IPO price on Tuesday, just four trading days after its debut. Investors are grappling with a familiar worry: Are these companies spending too much?

Both companies are growing at breathtaking speeds, and both are spending enormous sums to keep up. So which of these new giants is the better buy today? Let's find out.

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