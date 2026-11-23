SpaceX Aktie
|120,02EUR
|2,06EUR
|1,75%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 210 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. "Es ist ja bloß Raketenwissenschaft", betitelte Sheila Kahyaoglu am Samstag ironisch ihre Kaufempfehlung für den Weltraum- und KI-Konzern. Das Raumfahrt-Startgeschäft sei zum zentralen Wettbewerbsvorteil geworden, der heute Konnektivität und in Zukunft orbitale Superintelligenz ermögliche. SpaceX sei führend im Wettlauf um Rechenleistung ? mit dem längsten Wachstumspfad bis in den Orbit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2026 / 09:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 210,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 127,79
|
Abst. Kursziel*:
64,33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 127,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,33%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies startet SpaceX mit 'Buy' - Ziel 210 Dollar (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 268 Dollar (dpa-AFX)
|
18.11.26
|Wadephul zu Dreiergipfel: Bei Ukraine Europa an den Tisch (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
17.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|120,02
|1,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|20.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|20.11.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|20.11.26
|Brenntag Hold
|MPCM
|20.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.11.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets