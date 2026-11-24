SpaceX Aktie
|115,14EUR
|-7,34EUR
|-5,99%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Berichte über konkretere Schritte in Richtung einer Fusion mit Tesla. Eine entsprechende Ankündigung sei um Anfang 2027 herum möglich, schrieb er und sieht in der starken Geschäftsentwicklung von SpaceX und dessen Ausblick einen wesentlichen Grund. Dies dürfte die Tesla-Aktionäre offener für einen solchen Zusammenschluss machen, erwartet er./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 225,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 127,22
|
Abst. Kursziel*:
76,86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 125,84
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,80%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
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|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|115,46
|-5,73%
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|15:00
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|DZ BANK
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|14:59
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:02
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
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|RENK Overweight
|Barclays Capital
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|11:06
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|Bernstein Research
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|International Consolidated Airlines Outperform
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