Apothekenkette überzeugt: Redcare Pharmacy steigert Umsatz - Redcare-Aktie höher

Ohne Berücksichtigung von MediService, die seit Mitte Mai letzten Jahres konsolidiert wird, stieg der Umsatz um 18,6 Prozent, wie das Unternehmen auf Grundlage vorläufiger Zahlen berichtete.

Der Umsatz mit rezeptfreien Produkten (Non-Rx) lag im ersten Quartal bei 404 Millionen Euro, ein Anstieg um 19,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Auch die Zahl der aktiven Kunden wuchs kontinuierlich weiter; zum Ende des ersten Quartals betreute Redcare Pharmacy 11,2 Millionen aktive Kunden.

Redcare Pharmacy will den vollständigen Zwischenbericht für das erste Quartal 2024 am 25. April 2024 veröffentlichen.

Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 175 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings habe es keine Neuigkeiten zu der NFC-basierten CardLink-Lösung für die elektronischen Rezepte in Deutschland gegeben.

Die Aktie von Redcare gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,60 Prozent auf 149,90 Euro.

FRANKFURT Dow Jones und dpa-AFX Broker