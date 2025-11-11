Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
11.11.2025 10:20:06
Apple-Aktie leicht im Minus: iPhone Air-Start offenbar verzögert
• Ursprünglich Veröffentlichung im Herbst 2026 geplant
• Nachfrage schwächer als erwartet
Apple verschiebt offenbar die geplante Veröffentlichung der nächsten Version des iPhone Air, wie Reuters unter Berufung auf Quellen von The Information berichtet. Hintergrund seien schwache Verkaufszahlen. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, würden berichten, dass Apple die Pläne für den ursprünglich für Herbst 2026 geplanten Release nun überarbeite.
Schwache Verkaufszahlen bremsen wohl Apples Pläne
Das iPhone Air wurde 2025 als dünnere und leichtere Alternative innerhalb des iPhone-Portfolios eingeführt. Aufgrund des schlanken Designs mussten Kunden Abstriche bei Akkugröße und Kamerafunktionen in Kauf nehmen. Analysten bewerten die Nachfrage nach dem Modell daher als geringer als ursprünglich erwartet.
Im Oktober 2025 kündigte Apple bereits an, das iPhone Air in China zur Vorbestellung bereitzustellen, nachdem die eSIM-Dienste von den lokalen Telekommunikationsanbietern genehmigt wurden. Das Modell wird in China ohne physischen SIM-Kartensteckplatz verkauft und unterstützt ausschließlich eSIM-Konnektivität, was den Trend zu digitalen SIM-Lösungen unterstreicht. Apple selbst äußerte sich bislang nicht zu den Verschiebungen.
So reagiert die Apple-Aktie
Anleger sehen die wahrscheinliche Verschiebung bisher gelassen: Am Montag legte die Aktie an der NASDAQ letztlich um 0,45 Prozent auf 269,43 US-Dollar zu. Im vorbörslichen Dienstagshandel geht es dann zeitweise leicht um 0,25 Prozent auf 268,75 US-Dollar nach unten.
Redaktion finanzen.at
