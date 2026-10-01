Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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01.10.2026 11:09:00
Apple aktualisiert Creator-Studio-Apps und Final Cut Camera
Keynote, Pages, Numbers und Freeform erhalten neue Werkzeuge. Motion, Final Cut Pro und Final Cut Camera werden an iPhone 18 Pro und 18 Pro Max angepasst.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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18:01
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
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09:30
|dailyAktien: Apple – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
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09:30
|dailyAktien: Apple – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
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29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
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