Apple Aktie
|299,25EUR
|3,50EUR
|1,18%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Die Lieferzeiten für das iPhone Pro Max seien zuletzt in allen Region stabil geblieben, schrieb Samik Chatterjee in einer Studie am Montag. Die Lieferzeiten für das iPhone 18 Pro hätten sich derweil verkürzt. In den Fokus rücke nun aber die voraussichtliche Nachfrage nach dem Modell iPhone Duo, für das Vorbestellungen ab Mitte Oktober möglich seien./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 15:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 15:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 340,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 333,69
|
Abst. Kursziel*:
1,89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 334,95
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,51%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
04.10.26
|Apple prüft KI-Server mit eigenen Chips - Aktie im Fokus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.10.26
|dailyAktien: Apple – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
|
01.10.26
|dailyAktien: Apple – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
|
30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|296,20
|0,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:50
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|14:14
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:13
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG