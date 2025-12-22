Apple Aktie
|232,60EUR
|1,70EUR
|0,74%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Aktuelle Marktdaten zeigten, dass sich Angebot und Nachfrage nach dem iPhone mittlerweile fast die Waage hielten, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vorlaufzeiten selbst für das Basismodell ließen nach./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 21:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 06:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 273,67
|
Abst. Kursziel*:
11,45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 273,67
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,45%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
