Apple Aktie
|237,10EUR
|0,10EUR
|0,04%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wartezeit auf ein neues iPhone 17 sei zuletzt etwas gestiegen, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Montag vorliegenden Auswertung aktueller Daten. Im Schnitt müssten sich Käufer mit etwa 5 Tagen zwei Tage länger gedulden als in der entsprechenden Vorjahreswoche. Auf das Basismodell müssten sie sogar mehr als eine Woche warten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 278,28
|
Abst. Kursziel*:
9,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 278,28
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,60%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
12.12.25
|Rechtliche Unsicherheit: Niederlage im Epic Games-Fall belastet die Aussichten der Apple-Aktie (finanzen.at)
|
12.12.25
|Volksbanken ermöglichen iPhone-Zahlungen ohne Apple Pay (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.12.25
|Meta poaches senior Apple designer to support AI glasses push (Financial Times)
|
02.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Apple-Aktie höher: Verzögerte Siri-KI - Apple setzt auf erfahrenen Google-Manager - Klage möglich wegem App Store-Regeln (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|236,90
|-0,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:15
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:18
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:17
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|11:13
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:12
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:31
|Sanofi Buy
|UBS AG
|10:25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:57
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|Polytec kaufen
|Warburg Research
|09:08
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|09:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07:58
|Nike Neutral
|UBS AG
|07:55
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:43
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:33
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG