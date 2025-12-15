Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

15.12.2025 13:15:49

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wartezeit auf ein neues iPhone 17 sei zuletzt etwas gestiegen, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Montag vorliegenden Auswertung aktueller Daten. Im Schnitt müssten sich Käufer mit etwa 5 Tagen zwei Tage länger gedulden als in der entsprechenden Vorjahreswoche. Auf das Basismodell müssten sie sogar mehr als eine Woche warten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 278,28 		Abst. Kursziel*:
9,60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 278,28 		Abst. Kursziel aktuell:
9,60%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen

