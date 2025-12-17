Apple Aktie
|232,60EUR
|0,95EUR
|0,41%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 246,99 auf 283,36 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gegen höhere Preise von Memory-Halbleitern sei der Tech-Konzern gefeit, schrieb Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das liege an den hohen durchschnittlichen Verkaufspreisen für seine Produkte. So dürfte der Preis für ein iPhone 18 um durchschnittlich 100 US-Dollar steigen, was keinen Druck auf die Bruttomarge bedeute./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 283,36
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 273,28
|
Abst. Kursziel*:
3,69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 273,16
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,73%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
