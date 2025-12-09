Apple Aktie

238,95EUR 1,50EUR 0,63%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

09.12.2025 10:43:52

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Interesse an iPhones sei in den USA jüngst zurückgegangen und habe aber in China zugenommen, schrieb David Vogt am Montagabend. Dies belegten eigene Erhebungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 18:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 277,89 		Abst. Kursziel*:
0,76%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 277,89 		Abst. Kursziel aktuell:
0,76%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Apple Inc. 238,95 0,63%

